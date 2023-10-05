Мадуро выступил за проведение референдума по спорной территории с Гайаной

Он состоится до конца 2023 года, заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес

КАРАКАС, 5 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выдвинутую Национальной ассамблеей (парламентом) страны инициативу о проведении консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной. Об этом он заявил в среду на рабочей встрече политического и военного руководства страны, которая транслировалась государственным телеканалом Venezolana de Television.

"Суверенная Национальная ассамблея Боливарианской Республики Венесуэла, я как президент республики говорю сегодня, 4 октября 2023 года, что мы пойдем на референдум, я призываю народ на референдум за Эссекибо (территории, находящиеся к западу от реки Эссекибо, на которые претендует Каракас), за наше историческое право, за Боливара, за родину", - сказал Мадуро. "Мы пойдем на референдум, мы победим, несмотря ни на что. Победит правда Венесуэлы", - подчеркнул венесуэльский лидер.

В последнее время конфликт между двумя странами о принадлежности территории в 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, на которую претендует Каракас, обострился в связи с предоставлением Гайаной концессий на добычу нефти компании Exxon Mobil и планами США разместить военную базу на спорной территории.

"Руководство Exxon Mobil и Южного командования США, которое управляет Гайаной, намерено нарушить права Венесуэлы и разместить нефтяные блоки на море в неоспоримо принадлежащей Венесуэле дельте реки Амакуро и на неразграниченной морской территории Гайаны-Эссекибо", - указал Мадуро.

"Сегодня мы имеем дело с правительством, захваченным транснациональной нефтяной компанией, которая хочет украсть венесуэльскую нефть", - выразил, в свою очередь, мнение председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, характеризуя руководство Гайаны. Он указал, что "большинством голосов парламентарии приняли решение о проведении консультативного референдума и народ Боливарианской Республики Венесуэла примет решение по важнейшему вопросу" Гайаны-Эссекибо.

"Никто на этой планете не сомневается в неоспоримых правах Венесуэлы на территорию Гайаны-Эссекибо", - считает Родригес. Он подчеркнул, что "эта территория исторически, традиционно и по геополитической реальности является венесуэльской". В этой связи "вопросы на консультативном референдуме будут касаться действий, которые народ прикажет предпринять Венесуэле в защиту территории Эссекибо", - указал Родригес и сообщил, что референдум состоится до конца 2023 года.