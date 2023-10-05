В Казахстане готовят правовую базу по радиоактивным отходам из-за планов постройки АЭС

Документ, разработанный Минэнерго, в том числе предусматривает классификацию отходов, назначение уполномоченной организации по обращению с ними

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана разработало проект закона "Об обращении с радиоактивными отходами" в связи с планами строительства в республике АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания в министерстве Общественного совета, где обсуждались вопросы атомной отрасли.

"На заседании рассмотрены вопросы по проекту строительства АЭС в Казахстане, совершенствование регуляторной базы для строительства АЭС, вопрос подготовки кадров для атомной энергетики, проекты концепции и закона РК "Об обращении с радиоактивными отходами", - говорится в сообщении.

Документ, разработанный Минэнерго, в том числе предусматривает классификацию отходов, назначение уполномоченной организации по обращению с ними, пояснили в министерстве.

Со 2 по 6 октября в республике работает делегация МАГАТЭ, которая оценивает выбор места для строительства АЭС, предполагается, что им будет территория села Улькен, расположенного в Алма-Атинской области.

Власти Казахстана продолжают рассматривать нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум.