Дуглас Макгрегор отметил, что у США нет возможности отследить, куда направляются деньги, выделенные Украине

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Постоянные просьбы президента Украины Владимира Зеленского о дополнительном финансировании вызывают отвращение, сама ситуация с выделением США средств и невозможностью их отследить позорна, заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Поведение Зеленского является отвратительным. Он посылает десятки тысяч своих сограждан на смерть, каждые несколько минут открывает свой рот, чтобы попросить очередной миллард долларов от США, а у нас нет никакой возможности отследить, куда эти деньги направляются. Все это позор", - написал он на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Макгрегор отмечал, что поставляемая Вашингтоном военная техника киевским властям зачастую оказывается на черном рынке.

Согласно результатам опроса, проведенного Чикагским советом по международным отношениям почти половина опрошенных американцев считает, что военная помощь, оказанная Соединенными Штатами Украине, не стоит выделенных на нее денег. По данным исследования, 45% респондентов считают, что затраты США в размере $43 млрд на поставки вооружений, снаряжения и обучение украинских солдат оказались неоправданными. Такого мнения придерживается 61% сторонников Республиканской партии США и 29% - Демократической партии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.