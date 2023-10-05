В МИД КНР заявили, что страны Гималайского региона должны уважать суверенитет друг друга

Глава ведомства Ван И отметил, что государства, на территории которых расположены Гималаи, обязаны разрешать разногласия путем диалога

ПЕКИН, 5 октября. /ТАСС/. Государства, на территории которых расположены Гималаи, обязаны уважать суверенитет своих соседей и разрешать разногласия путем диалога. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на 3-м Трансгималайском форуме международного сотрудничества.

"Мы должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, не вмешиваться во внутренние дела друг друга <…> настаивать на разрешении разногласий посредством диалога и консультаций", - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, страны региона "культурно схожи и имеют общую судьбу". Они являются партнерами, идущими рука об руку на пути модернизации, добавил китайский министр.

Ван И призвал государства Гималайского региона способствовать устойчивому экономическому развитию региона, совместно развивать транспортную и коммуникационную инфраструктуру, а также расширять культурные обмены.

3-й Трансгималайский форум международного сотрудничества проходит 4-5 октября в городе Ньингчи (Линьчжи) Тибетского автономного районе КНР. Эта площадка создана в 2018 году по инициативе Пекина для развития сотрудничества между странами Гималайского региона.

Ньингчи расположен вблизи от границы Китая и Индии, в частности от индийского штата Аруначал-Прадеш.

Китайско-индийская граница

В мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам среди индийских и китайских военнослужащих. Стороны перебросили в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и Китай начали постепенный отвод войск.

Отсутствие демаркированной границы между Китаем и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль КНР перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.