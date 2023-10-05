Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с КНР об обмене информацией о миграции

В частности, предусмотрен обмен сведениями о лицах, сменивших гражданство до вступления в силу соглашения, а также информирование в отношении граждан государства другой стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств сторон". Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Целью закона является взаимодействие по обмену информацией в сфере миграции в отношении граждан Казахстана и Китая. "В рамках соглашения определены формы сотрудничества по взаимообмену сведениями по следующим направлениям: количество безвизовых въездов, а также выданных виз гражданам государств сторон по целям пребывания на территории государств; предоставление одной стороной сведений о гражданах другой стороны, принятых или восстановленных в гражданстве своего государства", - говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

Кроме того, предусмотрен обмен сведениями о лицах, которые сменили свое гражданство до вступления в силу соглашения, а также информирование в отношении граждан государства другой стороны, нарушивших правила въезда, пребывания и выезда. Соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности, противоречии законодательству или международным обязательствам государства.

После одобрения Сенатом закон о ратификации соглашения с КНР об обмене информацией в сфере миграции поступит на подпись президенту Казахстана.