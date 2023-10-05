5 октября, 05:01

В Одессе признали, что не способны полностью защитить припортовую инфраструктуру

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ранее энергетическая инфраструктура на юге Украины была недостаточно защищена

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов не может быть обеспечена на 100%. Об этом заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Не может быть 100%, это тоже понятно. Но с другой стороны, сегодня все максимально для этого делается", - сказал он в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос о степени защищенности припортовых и энергетических объектов.

Братчук признал, что ранее энергетическая инфраструктура на юге Украины была недостаточно защищена. По его словам, теперь власти попытались усилить защищенность таких объектов. "Есть определенные уроки, они изучены, я надеюсь", - добавил он.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. 

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