Экс-глава Еврокомиссии заявил, что Украина не может стать членом Евросоюза

Страна нуждается в масштабных внутренних реформах, считает Жан-Клод Юнкер

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает, что Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС), поскольку нуждается в масштабных внутренних реформах. Евросоюзу следует работать над чем-то "вроде частичного присоединения", заявил он в интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что они могут немедленно стать членами", - сказал Юнкер. Это, по его словам, "не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины". "Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена [к ЕС], ей нужны масштабные внутренние реформы", - резюмировал экс-глава ЕК.

Он подчеркнул, что у Евросоюза был неудачный опыт работы с некоторыми так называемыми новыми членами, например, с точки зрения верховенства закона. "Это не должно повториться снова", - указал Юнкер.

В то же время он заметил, что европейская перспектива для Молдавии и Украины должна быть сохранена, но не должна быть связана с надеждой на то, что это произойдет в одночасье. "Если в этих странах будет достигнут прогресс, будь то на Украине или на Западных Балканах, у них должна быть возможность принять участие в некоторых частях европейской интеграции. Нам следует работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумной формы быстрого расширения", - заключил Юнкер.

Стремление Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.