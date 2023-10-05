NYT: Трамп собрал в третьем квартале $45,5 млн на предвыборную кампанию

По сведениям газеты, эта сумма в три раза больше той, которую собрал соперник экс-президента США губернатор Флориды Рон Десантис

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп, претендующий на высший государственный пост США, собрал в третьем квартале $45,5 млн на предвыборную кампанию. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, эта сумма в три раза больше той, которую собрал соперник Трампа губернатор Флориды Рон Десантис.

Агентство Bloomberg отмечает, что Трамп использовал свои "многочисленные проблемы с законом", чтобы побудить спонсоров вносить деньги на кампанию.

Газета The Hill ранее информировала, что действующий американский лидер Джо Байден, добивающийся переизбрания, собрал во II квартале около $72 млн пожертвований на проведение кампании.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.