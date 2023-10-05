В Киеве признали сложность диалога с ЕС по финансовой помощи и санкциям

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что ее страна находится в постоянном диалоге с Евросоюзом по различным вопросам

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Власти Украины признали, что диалог с Евросоюзом по вопросам финансовой поддержки и санкциям всегда был сложным. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Как заявила вице-премьер в интервью газете EL PAÍS, Киев находится в постоянном диалоге с ЕС по различным вопросам, в том числе по поводу военной поддержки, санкциям или программе реформ. И любой двусторонний вопрос, который может возникнуть, не изменит приверженность Украины, заверила она. По словам Стефанишиной, Киев делает все возможное, чтобы избежать напряженности в этом отношении, поэтому сделал "шаг к деполитизации зернового вопроса". "Этот диалог всегда сложный, когда речь идет о решениях по финансовой поддержке или санкциям", - добавила Стефанишина.

"Мы выполнили все запрошенные [Брюсселем] реформы в отношении политических критериев, поэтому, если будет положительная оценка со стороны Европейской комиссии, переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее", - считает она. "Что касается принципа верховенства закона, мы завершили самый важный шаг, обеспечив адекватный уровень доверия к институтам, которые были выбраны вместе с союзниками Украины, чтобы иметь огромную репутацию честности", - заверила вице-премьер.

По ее словам, в I квартале 2023 года генеральная прокуратура "открыла более 2,4 тыс. уголовных дел по делам о коррупции", по которым было вынесено около 2 тыс. приговоров. "Это на 51,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - добавила Стефанишина. - Кроме того, был наложен арест на имущество на сумму около $19 млн".

Как отметила вице-премьер, Киев сделает все возможное, чтобы сохранить поддержку США. "И до сих пор эти усилия были успешными при четырех последних президентах США и другом Сенате", - заключила она.