Португалия выступила против фиксированных сроков расширения ЕС

Государственный секретарь по европейским делам при правительстве страны Тиагу Антунеш заявил, что кандидатов должны оценивать по степени соответствия критериям

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Лиссабон выступает против жесткой фиксации конкретных сроков вступления новых стран в состав Евросоюза, кандидаты должны оцениваться по степени соответствия критериям. Об этом заявил государственный секретарь по европейским делам при правительстве Португалии Тиагу Антунеш.

"Неразумно устанавливать фиксированные или очень жесткие сроки. Процесс расширения основывается на заслугах самих кандидатов, а также на оценке их потенциала и соответствия копенгагенским критериям", - приводит слова Антунеша агентство Lusa.

Представитель правительства Португалии подчеркнул, что расширение Евросоюза является "абсолютным приоритетом, который по геополитическим причинам приобрел новое значение, как для стран западных Балкан, которые ждали этого дольше всех, так и для восточного трио - Украины, Молдавии и Грузии". Антунеш также призвал реформировать систему принятия решений в ЕС, чтобы подготовить объединение к увеличению числа участников.

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет. Копенгагенские критерии членства в ЕС были приняты в 1993 году. Они требуют соблюдения демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека, а также принципов правового государства.