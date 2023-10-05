Bloomberg: США расширяют сотрудничество в области разведки с Азией для борьбы с Китаем

Американские чиновники заявили, что планируется усиление двустороннего обмена информацией с Японией, Индией и Вьетнамом для "повышения устойчивости к китайским операциям в интернете", сообщило агентство

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена расширяет сотрудничество в области разведки с рядом стран Азии для противостояния Китаю. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По его информации, администрация президента США развивает несколько отдельных, но пересекающихся партнерских отношений в Азии, в том числе соглашение об обмене разведданными с группировкой QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Австралию, Индию, Японию и США). Также в эту сеть входят трехстороннее партнерство между США, Японией и Южной Кореей, а также партнерство США, Японии и Филиппины, пишет агентство. Американские чиновники также заявляют, что планируется усиление двустороннего обмена информацией с Японией, Индией и Вьетнамом для "повышения устойчивости к китайским операциям в интернете", утверждает Bloomberg.

Как отмечает агентство, эти партнерские отношения в области разведки частично направлены на снижение растущей мощи разведывательного аппарата Китая, который в недавнем отчете парламента Великобритании назван крупнейшим в мире. Усилия американской администрации - это часть более широкой программы по углублению связей в регионе на фоне растущей тревоги по поводу угрозы со стороны Пекина, подчеркивает Bloomberg.

Как утверждают американские чиновники, растущая напористость Китая в регионе в сочетании со сменой руководства в некоторых государств в последнее время повысила готовность таких стран, как Южная Корея и Филиппины, к сотрудничеству, сообщает агентство.

Представитель Белого дома заявил, что сотрудничество США в регионе включает обмен информацией, но отказался комментировать конкретные взаимоотношения, сообщает агентство. МИД Индии отказался от комментариев, а правительства Республики Корея, Японии, Австралии, Филиппин и Вьетнама не ответили на запрос Bloomberg.