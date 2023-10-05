В Словакии заявили о начале выборочных проверок на границе с Венгрией

Министерство внутренних дел страны сообщило, что контроль введен из-за увеличения нелегальной миграции

БРАТИСЛАВА, 5 октября. /ТАСС/. Словацкая полиция приступила к выборочным проверкам автомобилей на границе с Венгрией, которые продлятся 10 дней. Об этом сообщило на своем сайте словацкое министерство внутренних дел.

"Восстановление контроля на внутренней границе [входящих в ЕС] Словакии и Венгрии представляет собой одну из ключевых мер в случае создания серьезной угрозы общественному порядку и внутренней безопасности [государства, которое вводит ее] по причине увеличения нелегальной миграции", - отметило ведомство.

Словацкие полицейские при проведении выборочных проверок сосредоточились на вызывающих подозрения автомобилях, которые могут перевозить нелегальных беженцев. При этом делается максимум, чтобы движение автотранспорта через границу осуществлялось без серьезных задержек.

В среду осуществлять выборочные проверки на границах со Словакией стали Чехия, Польша и Австрия. Они также продлятся в течение 10 дней.

Шенгенский кодекс о границах дает государствам-членам право временно восстанавливать контроль внутри зоны Шенгена при возникновении серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности. В случаях, требующих немедленных действий, государство-член может без предупреждения ввести контроль сроком на 10 дней. Об этом страна должна немедленно проинформировать другие государства и Европейскую комиссию. Период восстановления контроля может быть продлен на срок до 20 дней. При этом общая продолжительность пограничного контроля не должна превышать двух месяцев.