ЮНЕСКО направит миссию в Армению для помощи с приемом беженцев из Карабаха

В организации напомнили, что за минувшие дни Нагорный Карабах покинули 100 тыс. человек, которые отправились в Армению

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Группа представителей Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отправится в ближайшее время в Ереван в ответ на просьбу Армении помочь с приемом беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"По просьбе Армении в ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Ереван чрезвычайную миссию для оказания помощи в области образования при приеме беженцев из Нагорного Карабаха. Она будет нацелена на обеспечение непрерывности образования и оказание психосоциальной поддержки перемещенным учащимся", - говорится в сообщении.

В организации напоминают, что за минувшие дни Нагорный Карабах покинули 100 тыс. человек, которые отправились в Армению. Около трети из них - это дети или подростки. Организация планирует проконтролировать обеспечение надлежащих условий для их обучения и доступа к образовательным программам. "В ближайшее время ЮНЕСКО также планирует организовать встречу с участием международных партнеров и доноров в области образования, чтобы заручиться их поддержкой, в том числе финансовой, в реализации этих образовательных инициатив", - уточняет пресс-служба.