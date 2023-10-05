В Наблусе при подавлении волнений пострадали 120 палестинцев

Погибших нет, сообщил начальник неотложной медицинской службы Палестинского общества Красного Полумесяца Ахмед Джебриль

БЕЙРУТ, 5 октября. /ТАСС/. Израильские военные применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ при подавлении волнений арабских жителей, вспыхнувших в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщил агентству WAFA начальник неотложной медицинской службы Палестинского общества Красного Полумесяца Ахмед Джебриль, число пострадавших в результате ночных столкновений выросло с 70 до 120. "Большинство из них поступили в больницы с симптомами удушья, - уточнил он. - Трое получили пулевые ранения, погибших нет".

По словам медика, израильский патруль атаковал машину скорой помощи, когда волонтеры вывозили одного из раненых.

Израильские военные ранее провели спецоперацию в Наблусе и блокировали район гробницы праотца Иосифа с целью обеспечить безопасный доступ к ней еврейских поселенцев для проведения религиозных ритуалов. Местные арабы попытались воспрепятствовать израильским силовикам, перекрыв улицу Руджиб, где находится контрольно-пропускной пункт "Бейт-Фурик".

Телеканал Al-Mayadeen передал, что "Бригады мучеников Аль-Аксы", которые являются военизированным крылом палестинского движения ФАТХ, вступили в столкновения с израильскими солдатами в Наблусе и подожгли один из бульдозеров.

В четверг пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перестрелках во время ночной контртеррористической операции в лагере беженцев Тулькарм. По данным агентства WAFA, там получили ранения двое палестинцев.