Во Франции заявили, что приступят к выводу войск из Нигера в течение недели

Как отметили в Главном штабе ВС Франции, "все будет сделано упорядоченно, в условиях безопасности и в координации с Нигером"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Французские военные, дислоцированные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

"Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели, все будет сделано упорядоченно, в условиях безопасности и в координации с Нигером", - заявили в Главном штабе ВС Франции.

В среду назначенный мятежниками государственный министр, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления этой африканской страны Мохамед Тумба заявил телеканалу Al Jazeera, что, по его мнению, Франция не собирается выводить своих военных с территории Нигера. Он утверждал, что Париж "оказывает поддержку терроризму в Нигере" и не позволяет стране самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами.