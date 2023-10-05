5 октября, 06:39,
обновлено 5 октября, 06:53
Попытка госпереворота в Нигере

Во Франции заявили, что приступят к выводу войск из Нигера в течение недели

Как отметили в Главном штабе ВС Франции, "все будет сделано упорядоченно, в условиях безопасности и в координации с Нигером"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Французские военные, дислоцированные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

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"Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели, все будет сделано упорядоченно, в условиях безопасности и в координации с Нигером", - заявили в Главном штабе ВС Франции.

В среду назначенный мятежниками государственный министр, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления этой африканской страны Мохамед Тумба заявил телеканалу Al Jazeera, что, по его мнению, Франция не собирается выводить своих военных с территории Нигера. Он утверждал, что Париж "оказывает поддержку терроризму в Нигере" и не позволяет стране самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами. 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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