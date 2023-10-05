Турция не информировала посольство РФ о международной конференции по Украине

Агентство Bloomberg ранее передало информацию о подготовке Анкарой международной встрече по урегулированию конфликта на Украине

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Посольство России в Турции не получало информацию или приглашение на международную конференцию по Украине, которую якобы готовится провести Анкара до конца октября.

"Нас об этом не информировали, приглашения мы не получали", - сообщили корр. ТАСС в российском диппредставительстве.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передало информацию о подготовке Анкарой международной встрече по урегулированию конфликта на Украине.

Утверждается, что на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран, включая Джейка Салливана - помощника президента США по национальной безопасности. Российская сторона не была приглашена на встречу, направит ли своего представителя Китай, пока неизвестно, указали собеседники издания.

В центре повестки будут мирный план президента Украины Владимира Зеленского и намерения Киева организовать в 2023 году глобальную встречу для обсуждения этой инициативы.

Переговоры в Стамбуле станут третьей подобной встречей после консультаций в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.