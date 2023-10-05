NYT: проведение выборов во время конфликта может подорвать легитимность Зеленского

По данным газеты, среди политического истеблишмента ходят разговоры о том, что президент Украины может добиваться проведения голосования, чтобы "закрепить за собой новый срок в условиях, когда конкурентные выборы невозможны"

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Украинские чиновники активно обсуждают возможность проведения несмотря на военное положение президентских и парламентских выборов, которые могут подорвать легитимность президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

По ее данным, среди политического истеблишмента ходят разговоры о том, что Зеленский может добиваться проведения голосования, чтобы "закрепить за собой новый срок в условиях, когда конкурентные выборы невозможны". При этом киевским властям придется отменить, по крайне мере временно, военное положение, считает газета.

Как отмечает издание, такие выборы во время конфликта могут ослабить усилия, направленные на рекламирование среди западных союзников нынешней украинской власти. По словам директора украинской организации по наблюдению за выборами "Опора" Ольги Айвазовской, сейчас многие украинцы не имеют возможности голосовать, так как они покинули территорию Украины или участвуют в конфликте. Поэтому, она считает, такие выборы "почти наверняка подорвут, а не укрепят легитимность Зеленского".

Ранее газета The Washington Post информировала, что влиятельные западные политики склоняют Киев к проведению президентских и парламентских выборов несмотря на военное положение, объявленное на территории бывшей советской республики из-за спецоперации РФ.

Как указывает издание, с подобными призывами уже выступили глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и известный американский телеведущий Такер Карлсон. В текущих условиях власти Украины "не могут просто так взять и отвергнуть идею проведения выборов", поскольку это может привести к "разрыву с ключевыми политическими игроками на Западе", которые "требуют выборов и имеют решающее значение" в вопросах оказания Киеву международной финансовой и военной помощи, утверждает газета.

27 июля Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Парламентские выборы должны были состояться 29 октября, а очередные выборы президента - весной 2024 года. При этом спикер Рады Руслан Стефанчук ранее заявил о том, что запрета на проведение выборов во время действия военного положения в конституции нет, а содержится он в законе Украины "О правовом режиме военного положения".