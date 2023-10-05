В Иране заявили, что язык мира в Закавказье должен возобладать над языком напряженности

Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян также отметил стремление расширить связи с Азербайджаном во всех отраслях

ТЕГЕРАН, 5 октября. /ТАСС/. Язык мира должен в будущем возобладать в Закавказье над языком напряженности и конфликтов. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

"Восстановление азербайджанского суверенитета над регионом Нагорного Карабаха делает необходимым начало новой главы в региональном сотрудничестве ради мира и экономического развития на Кавказе. Мы считаем, что отныне язык мира в регионе должен возобладать над языком конфликтов и напряженности", - приводятся слова Абдоллахияна в официальном аккаунте иранского МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Глава внешнеполитического ведомства также выразил стремление Ирана в дальнейшем расширить связи с Азербайджаном во всех отраслях.

Со своей стороны Халафов отметил существенный прогресс в отношениях между Тегераном и Баку. Он также подчеркнул, что обеспечение прав и свобод представителей армянского населения в Карабахе является приоритетом для властей Азербайджана.

Халафов прибыл в Тегеран вечером 3 октября. За время своего пребывания в Иране он также встретился с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадияном.