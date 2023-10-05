5 октября, 07:23

Экс-командующий вооруженными силами намерен баллотироваться в президенты Литвы

Как заявил Валдас Туткус, он обеспечит, "чтобы Литва никогда не стала театром военных действий"

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Бывший командующий армией Литвы генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус намерен баллотироваться на выборах 2024 года на пост президента страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Полагаю, вы слышите дробь военных барабанов вокруг нашей страны. Если мне будет доверена эта честь [президентство], я обеспечу, чтобы Литва никогда не стала театром военных действий", - заявил Туткус.

В настоящее время о намерении претендовать на пост главы государства заявили мэр города Казлу Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии ковида министром здравоохранения Аурелиюс Верига и премьер-министр Ингрида Шимоните. 

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