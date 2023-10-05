5 октября, 07:24

Президент Словакии выступила против военной помощи Украине

По данным издания Denník N, Зузана Чапутова заявила о необходимости поддержки победившей на выборах партии

ПРАГА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи из-за победы на парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" экс-премьера страны Роберта Фицо, обещавшего отказаться от поддержки Украины. Об этом сообщило издание Denník N ​.

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По данным газеты, с инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву выступило министерство обороны республики. Глава государства выступила против данной идеи, она считает необходимым уважать результаты голосования. Чапутова полагает, что игнорирование позиций победившей на выборах партии "создало бы неудачный прецедент на будущее".

"Направление - социальная демократия" получила на выборах 30 сентября поддержку 22,94% избирателей. Она смогла обеспечить себе в парламенте 42 из 150 кресел. Таким образом, согласно установившейся традиции, ее лидер получает от главы государства поручение вести переговоры с прошедшими в парламент партиями о составлении кабмина. Чапутова ранее заявила, что мандат Фицо на формирование кабинета министров будет ограничен по времени. Речь идет о двух неделях. Если ему не удастся сформировать правительственную коалицию, опирающуюся на парламентское большинство, то она даст поручение создать ее лидерам партий, которые добились меньшей поддержки у избирателей. 

Теги:
УкраинаСловакияРоссияФицо, РобертЧапутова, Зузана
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