Армия Израиля сообщила о ранении пяти военных страны в ходе операции в лагере Тулькарм

Подразделения армии и пограничной полиции еврейского государства ранее провели контртеррористические мероприятия в лагере

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-служба армии Израиля сообщила о ранении пяти военнослужащих израильской пограничной полиции в ходе ночной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

"Ранее сегодня подразделения армии и пограничной полиции Израиля провели контртеррористические мероприятия в лагере Тулькарм, где был задержан подозреваемый. Пятеро сотрудников пограничной полиции Израиля получили ранения в ходе оперативных действий в Тулькарме", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Во время операции завязалась перестрелка, нападавшие бросали взрывные устройства в сторону силовиков, которые ответили стрельбой боевыми патронами. Были зафиксированы попадания. Первоначальное расследование показало, что во время вывода войск из этого района было приведено в действие взрывное устройство, в результате чего были ранены пять сотрудников пограничной полиции Израиля, трое из которых получили серьезные ранения, а двое получили ранения средней степени тяжести. Они были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи", - уточнила пресс-служба.

Израильские военные с апреля 2022 года практически ежедневно проводят операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на теракты в городах еврейского государства.