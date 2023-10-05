Главы ООН и МККК призвали начать переговоры по ограничению автономных систем оружия

В "совместном призыве" говорится, что развитие и распространение таких систем могут потенциально существенно изменить способы ведения войн, способствовать глобальной нестабильности

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно начать переговоры о введении запретов и ограничений в отношении автономных систем вооружений и завершить такие переговоры к 2026 году. Об этом говорится в опубликованном в Женеве "совместном призыве" генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяны Сполярич.

"Мы призываем мировых лидеров начать переговоры по новому юридически обязывающему инструменту, устанавливающему четкие запреты на автономные системы вооружений, и завершить такие переговоры к 2026 году", - отмечается в документе. Как подчеркивают Гутерриш и Сполярич, "решительные меры для защиты человечества" необходимо принять "уже сейчас". Ведущиеся на протяжении более десяти лет дискуссии, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН, заложили основу "для принятия четких запретов и ограничений" в этой сфере. Речь идет, в частности, о таких мерах, как "ограничение того, где, когда и как долго используются" автономные системы оружия, об обеспечении "эффективного человеческого надзора" за их применением, а также о возможности "своевременного вмешательства и дезактивации".

В документе говорится, что следует "оградить нынешнее и будущие поколения от последствий" применения автономных систем оружия. В нем также отмечается, что "автономные системы вооружения - обычно понимаемые как системы, которые выбирают цели и применяют силу без вмешательства человека - вызывают серьезную гуманитарную, юридическую, этическую обеспокоенность и обеспокоенность в сфере безопасности". Их развитие и распространение могут потенциально существенно изменить способы ведения войн, способствовать глобальной нестабильности и усилению международной напряженности, предупредили Гутерриш и Сполярич.