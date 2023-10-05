В Казахстане проходит масштабное задержание участников преступных групп

По сведениям агентства Казинформ, они осуществляли противоправную деятельность в Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана проводят масштабные задержания организованных преступных групп одновременно в нескольких областях республики. Об этом сообщило агентство Казинформ.

Задержания проводятся Комитетом национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел при координации Генпрокуратуры.

По данным агентства, задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях, которые граничат с Киргизией, Китаем и Узбекистаном.