В Стокгольме заявили, что ВС Швеции готовы стать частью сил НАТО в Латвии

По словам главнокомандующего Микаэля Бюдена, по этому вопросу ведется "тесный диалог"

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Швеции уже подготовились к тому, чтобы стать частью сил НАТО в Латвии. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter сообщил главнокомандующий Микаэль Бюден.

Пока неизвестно, в каких мероприятиях НАТО планирует принять участие Швеция, но сейчас главнокомандующий сообщает, что вооруженные силы уже подготовились к тому, чтобы стать частью сил альянса в Латвии, пишет издание и приводит слова Бюдена: "Мы ведем тесный диалог как с моим латвийским коллегой, так и с канадским и датским. Это яркий пример того, что мы можем делать на раннем этапе [при вступлении в альянс]".

На вопрос, какие инвестиции потребуются для этого от Швеции, глава ВС королевства ответил: "С членством в НАТО крайне важной становится инфраструктура: порты, аэродромы, автомобильные и железные дороги. Речь также идет о наличии запасов, чтобы быть в состоянии принимать прибывающие части. Они должны иметь возможность дозаправиться и подготовиться к движению дальше".

В 2017 году НАТО разместила боевые группы в странах Балтии и в Польше. В Латвии силы блока возглавляет Канада, в них входят военные еще 10 стран, в том числе Дании, Италии, Испании и Польши.