СМИ: и.о. премьера Нидерландов не хочет расследовать дело принца - члена НСДАП

Марк Рютте подчеркнул, что считает "ужасным" обнаружение членского билета в архиве принца Бернарда, однако заметил, что и предыдущие исследования подтверждали членство принца в НСДАП

ГААГА, 5 октября. /ТАСС/. И.о. премьера Нидерландов Марк Рютте не хочет проводить правительственное расследование деятельности принца Бернарда, которого обвиняют в членстве в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, Рютте сначала не хотел отвечать на вопросы журналистов о возможном проведении правительственного расследования в отношении принца Бернарда, бывшего членом НСДАП. Впоследствии он заявил, что не видит необходимости в проведении расследования, отметив, что вся информация публичная и заниматься ей должны историки. И.о. премьера подчеркнул, что считает "ужасным" обнаружение членского билета в архиве принца, однако заметил, что и предыдущие исследования подтверждали членство принца в НСДАП.

Принц Бернард, дед нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александера, вплоть до своей смерти в 2004 году неоднократно обвинялся в том, что был членом НСДАП. "Я могу заявить, положив руку на Библию: я никогда не был нацистом. Я никогда не платил за членство в партии, у меня никогда не было членского билета", - заявил принц в интервью газете Volkskrant. Оно было опубликовано уже после его смерти.

Однако бывший директор архивов Королевского дома Флип Мааршалкервирд в своей книге The Behind, опубликованной в среду, сообщил об обнаружении членского билета принца Бернарда в НСДАП, пишет NOS.

"Некоторое время мы думали, что Бернард был членом организации, теперь есть доказательства этого", - приводит информационный портал nu.nl слова директора Центра информации и документации об Израиле (CIDI) Наоми Меструм. "Это еще одно открытие, которое добавляет новую черную страницу к болезненной части недавней нидерландской истории. Ясно, что мы не можем верить принцу на слово. <...> Когда дело доходит до Второй мировой войны, прозрачность и просвещение имеют важное значение. Это возможно только в том случае, если факты ясны. Речь идет о доверии к Нидерландам и королевской семье", - приводит портал ее слова.