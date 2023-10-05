5 октября, 08:26
Военная операция на Украине

На Украине заявили о планах ввести санкции против сервисов компании "Яндекс"

REUTERS/ Gleb Garanich
© REUTERS/ Gleb Garanich

Речь идет о таких сервисах, как "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Еда", "Яндекс.Такси, "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень кандидатов на введение санкций некоторые сервисы российской компании "Яндекс". Об этом сообщается в Telegram-канале НАПК.

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Речь идет о таких сервисах, как "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Такси". А "одними из самых опасных" в НАПК назвали сервисы "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".

"НАПК уже подало предложения по введению санкций против "яндексовских" компаний в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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