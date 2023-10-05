5 октября, 08:26,
обновлено 5 октября, 08:57

Рахмон обсудил по телефону с Путиным сотрудничество Таджикистана и России

Главы государств высказались о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран в рамках стратегического партнерства

ДУШАНБЕ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили сотрудничество двух государств, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Главы государств высказались о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран в рамках стратегического партнерства. Стороны подчеркнули готовность принять дальнейшие меры по поступательному развитию конструктивных отношений сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Путин во время разговора также поздравил Рахмона с днем рождения. 5 октября президенту Таджикистана исполнился 71 год. Ранее в пресс-службе главы республики сообщали, что Путин направил ему поздравительную телеграмму.

Кроме того, по данным пресс-службы, Рахмон провел телефонный разговор с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Она также поздравила лидера Таджикистана и обсудила с ним межпарламентские отношения стран. "Лидер нации [Рахмон] подтвердив приоритетность неуклонного развития таджикско-российских отношений сотрудничества, выразил уверенность в том, что эти связи и впредь будут развиваться в соответствии с коренными интересами народов двух стран", - сообщили в пресс-службе по итогам разговора с Матвиенко. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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