Рахмон обсудил по телефону с Путиным сотрудничество Таджикистана и России

Главы государств высказались о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран в рамках стратегического партнерства

ДУШАНБЕ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили сотрудничество двух государств, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Главы государств высказались о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран в рамках стратегического партнерства. Стороны подчеркнули готовность принять дальнейшие меры по поступательному развитию конструктивных отношений сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Путин во время разговора также поздравил Рахмона с днем рождения. 5 октября президенту Таджикистана исполнился 71 год. Ранее в пресс-службе главы республики сообщали, что Путин направил ему поздравительную телеграмму.

Кроме того, по данным пресс-службы, Рахмон провел телефонный разговор с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Она также поздравила лидера Таджикистана и обсудила с ним межпарламентские отношения стран. "Лидер нации [Рахмон] подтвердив приоритетность неуклонного развития таджикско-российских отношений сотрудничества, выразил уверенность в том, что эти связи и впредь будут развиваться в соответствии с коренными интересами народов двух стран", - сообщили в пресс-службе по итогам разговора с Матвиенко.