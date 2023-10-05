Додон призвал оппозиционные партии выйти на совместные протесты против беззаконий властей

Бывший президент Молдавии также отметил бессмысленность жалоб оппозиции на беззакония

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединить усилия и выйти на совместные протесты против беззакония со стороны президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

"Санду и ПДС боятся только протестов. Я готов к этому. Давайте объединимся, встретимся неофициально, обсудим план протестов, выйдем все, независимо от политических предпочтений. Это беззаконие может быть остановлено только общими протестами", - сказал Додон в ходе прямого эфира в социальных сетях, комментируя решение властей изменить в свою пользу Избирательный кодекс за месяц до предстоящих 5 ноября местных выборов. Он отметил бессмысленность жалоб оппозиции на беззакония властей в структуры ЕС.

"Все эти письма в ЕС и Брюссель ничего не стоят <...> Вы видите, как западные послы ведут себя в этой ситуации? Коллективное молчание послов. Думаете, они не видят, что происходит? Конечно, видят, я уверен, что с ними даже посоветовались", - заметил Додон. По его мнению, это "обернется против европейских стандартов в Молдавии. Не случайно доверие к европейскому вектору падает и будет падать дальше. Все беззаконие, которое творится сейчас в Молдавии, происходит под флагом ЕС. На всех государственных учреждениях, где нарушается закон, висит европейский флаг", - подчеркнул экс-президент.

Кроме того, Додон считает, что Санду покинет страну еще до президентских выборов. "Ее здесь ничего не держит. Она не останется, чтобы продемонстрировать, что не нарушала законов", - сказал Додон. По его мнению, в будущем против Санду будет возбуждено как минимум пять уголовных дел, среди которых незаконное отстранение генерального прокурора Александра Стояногло. При этом он напомнил, что правящая Партия действия и солидарности провела через парламент закон, который позволяет судить людей, не находящихся в стране. "Этот закон и будет использован в конечном итоге и по отношению и к ней, и ко всем, кто выполняет сегодня ее приказы и рассчитывает сбежать из Молдовы в удобном случае", - отметил Додон.

Протесты и запреты

На прошлой неделе Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. Сразу же после этого Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. А спикер парламента, лидер правящей партии Игорь Гросу заявил, что членов партии "Шор" не допустят к выборам независимо от решения КС и созвал экстренное заседание законодательного собрания. На нем за один день утвердили новые поправки, которые дали возможность властям запрещать участие в выборах кандидатам от оппозиции. Оппозиция назвала действия власти беззаконием и бойкотировала заседание парламента.

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки Санду и правительства, проведения досрочных выборов в парламент, которые организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные партии. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в результате которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. В стране уже больше года действует режим ЧП, прекращено вещание шести ведущих телеканалов, которые предоставляли слово оппозиции, против ее лидеров завели уголовные дела. Под следствием оказались не только представители партии "Шор", но также лидеры и активисты крупнейшей в оппозиции Партии социалистов и ряда других внепарламентских партий.