Reuters: сотни студентов из Буркина-Фасо, Мали и Нигера не могут вернуться во Францию

По данным агентства, Париж приостановил сотрудничество с этими странами в связи с ухудшением отношений

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Сотни студентов, исследователей и деятелей искусства из Буркина-Фасо, Мали и Нигера не могут получить визы для продолжения обучения во Франции в связи с ухудшением отношений с Парижем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее МИД Франции обязал культурные учреждения приостановить сотрудничество с Нигером, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, МИД постановил прекратить какое-либо финансирование сотрудничества в сфере культуры с этими странами, а также гастроли и выдачу виз.

По данным агентства, в прошлом году Франция выдала 907 виз для обучения и стажировки гражданам Буркина-Фасо, 689 - малийцам и 436 - нигерцам. В этом году студенты, медики, деятели искусства и спортсмены из трех африканских стран, которые ранее ездили на обучение и стажировки во Францию, вынуждены пересмотреть свои планы - остаться в Африке или поехать на учебу в другие страны.

Согласно статистике французского образовательного агентства Campus France, которую приводит Reuters, в 2021-2022 годах во французских государственных образовательных учреждениях обучались более 3100 студентов из Мали, 2300 из Буркина-Фасо и 1100 из Нигера.

В то же время французские власти заверили, что студенты, деятели искусства и исследователи, уже находящиеся во Франции, могут продолжать свою деятельность, отмечает агентство.

Ситуация в Нигере

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. В поддержку мятежников выступили власти Мали и Буркина-Фасо.

Мятежники в Нигере заявили, что денонсировали военные соглашения с Францией, потребовали вывода ее войск, а также назвали нежелательным присутствие ее посла. Французские власти заявили, что не признают требования мятежников и считают свергнутые власти Нигера единственными легитимными.