Бжания заявил, что в Абхазии будет пункт постоянного базирования ВМФ РФ

Президент Абхазии сообщил, что в честь Дня победы и независимости, который отметили 30 сентября, в Сухумский порт заходил малый ракетный корабль ЧФ РФ "с серьезными боевыми возможностями"

СУХУМ, 5 октября. /ТАСС/. Пункт постоянного базирования Военно-морского флота России будет создан в Очамчырском районе Абхазии, сообщил президент республики Аслан Бжания в интервью "Известиям".

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчырском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - сказал Бжания. По его словам, это направлено на повышение уровня обороноспособности РФ и Абхазии, такое взаимодействие продолжится, потому что это - "обеспечение коренных интересов" двух стран, а "безопасность превыше всего".

Он сообщил, что в честь Дня победы и независимости Абхазии, который торжественно отметили 30 сентября, в Сухумский порт заходил малый ракетный корабль ЧФ РФ "с серьезными боевыми возможностями".

Президент Абхазии отметил, что очень многое уже сделано в плане военного сотрудничества с РФ, но предстоит "сделать тоже очень много шагов". По словам Бжании, совместные абхазо-российские военные учения проходят с определенной периодичностью. Он также отметил наличие взаимодействия по военно-техническому сотрудничеству. Бжания сообщил, что абхазские специалисты проходят повышение квалификации в в России, поэтому этот вопрос "никогда не сходит с повестки дня".