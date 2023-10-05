Нетаньяху назвал Иран ответственным за волну террора на Западном берегу

По словам премьер-министра Израиля, правительство будет решительно бороться с терроризмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил на Иран ответственность за волну атак на израильтян на Западном берегу реки Иордан.

"Мы возлагаем на Иран прямую ответственность за волну терроризма в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], за поощрение и финансирование операций с целью убийства граждан Израиля. Правительство Израиля будет решительно бороться с терроризмом и защищать граждан Израиля", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания.

Премьер также пожелал скорейшего выздоровления пятерым сотрудникам израильской пограничной полиции, которые были ранены во время ночной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

"Армия и силы безопасности Израиля продолжат предпринимать смелые и решительные действия по очистке гнезд террористов в Иудее и Самарии", - добавил Нетаньяху. Израильские военные с апреля 2022 года практически ежедневно проводят операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на теракты в городах еврейского государства.

Ночью подразделения армии и пограничной полиции Израиля провели операцию в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу по задержанию разыскиваемого подозреваемого в причастности к террористической деятельности, которая сопровождалась перестрелками. Как показало первоначальное расследование, во время вывода войск "было приведено в действие взрывное устройство, в результате чего были ранены пять сотрудников пограничной полиции Израиля", проинформировала армейская пресс-служба.