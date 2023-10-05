5 октября, 09:10
Попытка госпереворота в Нигере

Нигер подтвердил планы вывода из страны французских военных

Национальный совет спасения родины уточнил, что первыми Нигер покинут 400 французских солдат, расквартированных на базе в Уалламе

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Нигера подтвердили, что вывод французского военного контингента из страны начнется на этой неделе.

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"Национальный совет спасения родины информирует нигерцев, что вывод французских войск из нашей страны начнется на этой неделе", - говорится в сообщении правящего органа, размещенном в соцсети X (ранее Twitter). Совет спасения уточняет, что первыми Нигер покинут 400 французских солдат, расквартированных на базе в Уалламе (90 км от столицы). Авиабаза в Ниамее, где находится большинство французских солдат, будет демонтирована до конца года.

Ранее агентство AFP со ссылкой на Главный штаб Вооруженных сил Франции сообщило, что дислоцированные в Нигере французские военные начнут покидать его в течение недели.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и некоторых дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой страны. 26 сентября представитель Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из Нигера французских военных. 

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НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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