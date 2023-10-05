Нигер подтвердил планы вывода из страны французских военных

Национальный совет спасения родины уточнил, что первыми Нигер покинут 400 французских солдат, расквартированных на базе в Уалламе

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Нигера подтвердили, что вывод французского военного контингента из страны начнется на этой неделе.

"Национальный совет спасения родины информирует нигерцев, что вывод французских войск из нашей страны начнется на этой неделе", - говорится в сообщении правящего органа, размещенном в соцсети X (ранее Twitter). Совет спасения уточняет, что первыми Нигер покинут 400 французских солдат, расквартированных на базе в Уалламе (90 км от столицы). Авиабаза в Ниамее, где находится большинство французских солдат, будет демонтирована до конца года.

Ранее агентство AFP со ссылкой на Главный штаб Вооруженных сил Франции сообщило, что дислоцированные в Нигере французские военные начнут покидать его в течение недели.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и некоторых дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой страны. 26 сентября представитель Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из Нигера французских военных.