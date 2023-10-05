5 октября, 09:07

Президент Узбекистана прибыл в Казань

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Егор Алеев/ ТАСС
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Егор Алеев/ ТАСС

Шавкат Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала Республики Татарстан, ознакомится с итогами форума регионов "Россия - Узбекистан", посетит технопарк высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и другие объекты

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приземлился в Татарстане, в международном аэропорту Казани его встретили глава Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие официальные лица, сообщает пресс-служба главы региона.

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"Татарстан - первый регион, который он [Шавкат Мирзиёев] посещает в рамках официального визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Во время пребывания в Татарстане президент Узбекистана посетит выставку промышленного потенциала Республики Татарстан, ознакомится с итогами форума регионов "Россия - Узбекистан", посетит технопарк высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани и другие объекты.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин 6 октября проведет в Москве переговоры с Мирзиёевым. По итогам переговоров предполагается принять совместное заявление глав государств и подписать несколько межведомственных и коммерческих документов. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичМинниханов, Рустам НургалиевичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
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