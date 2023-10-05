СМИ: президент Индонезии не планирует продолжать политическую карьеру после выборов

По данным телеканала CNBC Indonesia, Джоко Видодо собирается выйти на пенсию

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо не настроен продолжать политическую карьеру после завершения срока своих полномочий и планирует уйти на пенсию. Его слова приводит телеканал CNBC Indonesia.

По его информации, Джоко Видодо был задан вопрос, готов ли он стать председателем Индонезийской демократической партии борьбы и продолжать политическую карьеру после окончания президентского срока. "Я хочу выйти на пенсию и поехать домой в Соло", - ответил он. Президент считает, что в партии достаточно молодежи, способной пойти по пути основательницы и председателя Мегавати Сукарнопутри.

Джоко Видодо был избран президентом Индонезии 9 июля 2014 года и переизбран на второй срок 17 апреля 2019 года. Он сложит с себя полномочия главы государства после выборов, которые пройдут 14 февраля 2024 года.