Чехия выступила за укрепление границ ЕС

Также республика настаивает на лучшем взаимодействии сообщества со странами исхода нелегальных мигрантов, стремящихся проникнуть в Европу, заявил чешский премьер Петр Фиала

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Чехия считает недостаточной миграционную политику Евросоюза, настаивает на укреплении охраны его внешних границ и на лучшем взаимодействии сообщества со странами исхода нелегальных мигрантов, стремящихся проникнуть в Европу. Об этом заявил журналистам чешский премьер Петр Фиала перед началом однодневного саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Европейская политика по вопросу миграции является недостаточной [по эффективности]", - сказал премьер. Глава чешской делегации намерен говорить в Гранаде с коллегами "прежде всего об охране внешних границ ЕС, лучшей политике депортации и сотрудничестве со странами исхода беженцев". Чехия, как сказал он, готова поддержать "более отважные шаги" сообщества в борьбе с нелегальной миграцией и по-прежнему отвергает принудительные квоты по распределению беженцев.

По словам политика, в деле борьбы с нелегальной миграцией особенно важно улучшить сотрудничество ЕС с Тунисом, откуда беженцы проникают в страны сообщества через Средиземное море. Он ожидает значительного продвижения во взаимодействии с этой североафриканской страной после саммита в Гранаде.

Чехия со среды из-за увеличения притока нелегальных беженцев восстановила временные проверки на границе со Словакией, откуда они проникают в республику через венгерскую территорию и далее следуют в страны Западной Европы. Контроль пока будет действовать в течение 10 дней.

Помимо вопроса нелегальной миграции Фиала в ходе саммита в Гранаде также намерен широко обсудить вопросы из области безопасности, с упором, по его словам, на сферу энергетики. "Я буду говорить с коллегами о необходимости обеспечить граждан доступной [по цене] энергией, а также об укреплении роли атомной энергетики [в ЕС]. Для Чехии получение энергии из атома, как и из других возобновляемых источников, является совершенно принципиальным вопросом. Это необходимо для обеспечения республики достаточным количеством энергии, которую нам не будет нужно импортировать", - сказал политик. Он также подчеркнул необходимость действенного объединения европейской энергетической сети.

Премьер отметил, что Чехия поддерживает процесс расширения Евросоюза за счет вступления в организацию государств-кандидатов. На полях саммита в Гранаде он планирует встретиться с главами правительств Великобритании и Польши.