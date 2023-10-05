Politico: разногласия Германии и Франции мешают расширению и реформированию ЕС

По мнению профессора Высшей коммерческой школы Парижа Альберто Алеманно, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон на самом деле не хотят реформировать или расширять Евросоюз, но "они понимают, что если ничего не сделать, ЕС может распасться"

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Разногласия между Германией и Францией по некоторым вопросам, включая расширение и реформирование Евросоюза (ЕС), мешают вступлению новых стран в сообщество. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"У нас есть разногласия с Германией, <...> у их [правительственной] коалиции много разных интересов и много разных тем, но они сами не знают, что думают", - отметил неназванный представитель французского правительства. Хотя в целом, по его словам, мнения Германии и Франции насчет расширения ЕС совпадают, западные державы не могут договориться о целях проводимой политики.

Как отмечает издание, одной из главных проблем на пути расширения сообщества является отсутствие консенсуса даже между такими близкими партнерами, как Германия и Франция. Это приводит к тому, что страны - участницы ЕС не могут договориться насчет реформ в области сельского хозяйства и относительно принципа принятия решений внутри Евросоюза, необходимых для вступления новых членов, в том числе Украины.

"Степень энтузиазма по поводу расширения и реформирования Евросоюза в действительности довольная низкая", - полагает профессор Высшей коммерческой школы Парижа Альберто Алеманно. По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон на самом деле не хотят реформировать или расширять Евросоюз, но "они понимают, что если ничего не сделать, ЕС может распасться".

Ранее газета Financial Times писала, что отсутствие взаимопонимания между канцлером Шольцем и Макроном приводит к задержкам в решении многих вопросов в ЕС, включая финансирование Украины.