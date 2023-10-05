ВВС Турции поразили 58 целей Рабочей партии Курдистана в Северном Ираке

Как сообщили в Анкаре, операции проводились и в соседней Сирии

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней организаций в Северном Ираке и поразили 58 целей. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

"В ходе проведенных 1, 3 и 4 октября операций ВВС были нанесены удары по объектам террористов [запрещенной в Турции РПК] в регионах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос на севере Ирака. Были поражены 58 целей", - сообщило ведомство.

Кроме того, операции проводились и в соседней Сирии. "Всего за последнюю неделю нейтрализованы 37 террористов", - отметили в министерстве.

Крупные операции ВВС Турции в Северном Ираке проводятся после теракта, произошедшего 1 октября в Анкаре. Тогда два террориста подъехали к воротам здания МВД в центре города. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку возле пункта охраны. Завязалась перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения. МВД установило, что нападавшие являлись членами РПК.