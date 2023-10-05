Мадрид считает, что расширение ЕС до 35 членов влечет много внутренних вызовов

По словам исполняющего обязанности главы правительства Испании Педро Санчеса, позиция его страны заключается в том, что она всегда открыта для расширения сообщества

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Расширение Евросоюза до 35 государств-членов предполагает большое количество внутренних вызовов для сообщества. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.

Королевство до конца года является председателем в Совете ЕС. "Завтра у нас будет неформальный [саммит] Европейского совета, и там мы будем обсуждать очень конкретный вопрос, и это то, что называется новой европейской стратегией, - отметил Санчес. - Мы собираемся начать в Гранаде эти большие дебаты, которые должны привести нас к серьезной реформе ЕС, чтобы в ближайшие годы мы могли расшириться, чтобы мы смогли перейти от ЕС из 27 [членов] к ЕС из 35 [стран], и это потребует многих вызовов с внутренней точки зрения".

По словам и.о. премьера, позиция Мадрида заключается в том, что он всегда открыт для расширения сообщества.

Кроме того, Санчес отметил, что в преддверии саммита ЕПС он проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Позже у нас будут различные дебаты, которые, я думаю, будут очень важны для всех граждан", - сказал и.о. премьера Испании. По его словам, на саммите ЕПС будет затронута тема "энергетического суверенитета", а также все, "что связано с искусственным интеллектом".