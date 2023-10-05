В Уганде задержали лидера оппозиции Боби Вайна

Его увезли в неизвестном направлении, пишет The Daily Monitor

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиции Уганды Роберт Киагуланьи Ссентаму, известный под именем Боби Вайн, задержан полицией в международном аэропорту города Энтеббе. Об этом сообщила партия "Платформа национального единства", лидером которой является политик и музыкант.

"Вайн был задержан в момент, когда вышел из салона самолета, - цитирует сообщение газета The Daily Monitor. - Он увезен в неизвестном направлении".

Вайн был одним из 11 кандидатов на президентских выборах, состоявшихся в Уганде в январе 2021 года. Победу на них одержал Йовери Кагута Мусевени, набравший 58,64% голосов. Вайн уступил ему с 34,83%. Мусевени бессменно находится у власти в республике более 37 лет.