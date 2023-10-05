Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, Брюссель ждет, что Вашингтон пересмотрит это решение

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. ЕС не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, поэтому Брюссель ждет, что Вашингтон пересмотрит это решение и возобновит поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Конечно, Европа не может заменить США, - заявил он. - Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине".

"Моя надежда, надежда украинцев <…> на то, что США будут искать пути, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Украины", - сказал Боррель.