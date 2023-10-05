Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз выделит Армении €25 млн помощи

Урсула фон дер Ляйен проведет в Гранаде встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Евросоюз выделит Армении после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе более €25 млн помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Мы выделили €5,2 млн. Я скажу сегодня премьеру Армении [Николу Пашиняну], что мы счастливы удвоить эту сумму до €10,2 млн. И что мы даем еще €15 млн помощи для бюджета Армении", - сказала она.

Глава Еврокомиссии заявила, что проведет в Гранаде встречу с Пашиняном и обсудит поддержку Армении.

"Конечно, Армения сыграет роль сегодня в дискуссиях. Я встречусь с премьером Армении в двухстороннем формате. Мы решительно поддерживаем Армению, поддержали ее гуманитарные нужды, - сказала она. - Мы обсудим, что еще можем сделать для Армении в этой сложной ситуации".

Глава ЕК подчеркнула, что ЕС решительно осудил военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и работает над восстановлением диалога и достижением мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Ситуация в Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.