СМИ: в Хасеке над базой США сбили турецкий беспилотник

Как передал телеканал Al Mayadeen, беспилотник готовился нанести удар по позициям курдских формирований

БЕЙРУТ, 5 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецких ВВС сбит над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре на севере провинции Хасеке. Как передал телеканал Al Mayadeen, беспилотник, который готовился нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен ракетой.

БПЛА турецких ВВС нанесли ранее серию ударов по позициям курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в рамках военной операции в ответ на недавний теракт в Анкаре. Атакам с воздуха подверглись по меньшей мере девять объектов, в частности промышленная зона в провинциальном центре Хасеке, где вспыхнул сильный пожар.

По последним данным, потери в рядах СДС составили восемь бойцов.