Politico: проект Европейского политического сообщества оказался в "глубокой коме"

Газета отметила, что это подтвердил провал попыток ЕС запустить мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, причем Анкара и Баку вообще отказались от участия в саммите

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Проект Европейского политического сообщества (ЕПС), предполагавший очередную попытку Брюсселя собрать "большую Европу без России", оказался в "глубокой коме", признает перед намеченным на четверг третьим саммитом ЕПС в Гранаде (Испания) европейское издание Politico. Это подтвердил провал попыток ЕС запустить мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, причем Анкара и Баку вообще отказались от участия в саммите.

Politico отмечает, что также на саммит не приедет премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая будет вместо этого выступать с речью в своем парламенте. Таким образом, вместо запланированных 47 государств в саммите примут участие 44.

"Когда европейские лидеры будут прогуливаться по улице Paseo de los Tristes (Бульвар грустных - прим. ТАСС) в волшебной Гранаде им стоит подумать о Европейском политическом сообществе, которое находится в глубокой коме. До этой недели лидеры ЕС надеялись, что они смогут перезапустить мирные переговоры между президентом Азербайджана [Ильхамом] Алиевым и премьером Армении [Николом] Пашиняном на сегодняшней встрече в Испании. Однако инициатива провалилась, и у сегодняшнего саммита больше нет никаких практических результатов", - отмечает газета.

"ЕПС распадается", - цитирует издание неназванного европейского дипломата.

"Основная часть проблемы, что цель ЕПС никогда не была четко сформулирована. Должен ли это быть просто клуб по интересам, промежуточная станция на пути в ЕС для стран - кандидатов или региональный форум для европейских лидеров, чтобы принимать решения и заниматься деэскалацией напряженности? Если даже один из этих вариантов и был целью создания ЕПС, то сообщество терпит фиаско по всем трем направлениям", - подчеркивает газета.

"Оно явно не смогло обеспечить деэскалацию конфликтов. Одна из немногих инициатив ЕПС заключалось в достижении соглашения о развертывании миссии ЕС на границе между Арменией и Азербайджаном, однако конфликт разгорелся вновь, когда Баку запустил молниеносное наступление и взял под контроль Нагорный Карабах, что вызвало массовый исход армян", - отметила газета.

Провал переговоров

По сообщениям европейских, турецких и азербайджанских СМИ и дипломатических источников, главным событием саммита в Гранаде должна была стать пятисторонняя встреча между Азербайджаном, Арменией, Францией, Германией и ЕС. Ее организовывал глава Евросовета Шарль Мишель, который уже два года пытается выступать главным международным посредником по Карабаху.

Однако президент Азербайджана отказался участвовать во встрече, если к переговорам не будет подключен его главный союзник - Турция. Эту идею категорически отверг президент Франции Эмманюэль Макрон, у которого из всех лидеров ЕС особенно напряженные отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В результате Алиев и Эрдоган вообще отказались ехать в Гранаду.

Саммит Европейского политического сообщества

Первый учредительный саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре прошлого года в Праге. Объявляя о создании этого проекта, глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что это будет "форум для стратегической дискуссии о будущем в Европе", особенно подчеркнув, что в сообщество никогда не будут приглашены Россия и Белоруссия.

На первом саммите сообщества идею об отсутствия в этом проекте Москвы и Минска повторили практически все лидеры стран ЕС, многие говорили о создании "нового европейского порядка без России".