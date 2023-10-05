В Минюсте Украины инициировали санкции против российского бизнесмена Худайнатова

В ведомстве утверждают, что предприятия владельца Независимой нефтегазовой компании снабжают горючим государственный оборонный комплекс РФ и уплачивают налоги в государственный бюджет в крупных размерах

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкций по отношению к российскому бизнесмену, владельцу Независимой нефтегазовой компании и бывшему первому вице-президенту ПАО "НК "Роснефть" Эдуарду Худайнатову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций к Худайнатову Эдуарду Юрьевичу", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

В ведомстве утверждают, что предприятия бизнесмена снабжают горючим государственный оборонный комплекс РФ и уплачивают налоги и сборы в российский государственный бюджет в крупных размерах. Подобное трактуют в Киеве как "содействие вооруженной агрессии на Украине".

После начала российской специальной военной операции на Украине власти страны начали вводить санкции против физических и юридических лиц из РФ, Белоруссии и других государств, которые, по их мнению, представляют угрозу национальной безопасности Украины. 10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент.

В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.