ЕС призвал Армению и Азербайджан взаимно признать свою территориальную целостность

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном направлено на защиту интересов Евросоюза в этом регионе

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе недавней беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указал, что у того "не может быть территориальных претензий к Армении", и потребовал гарантировать "взаимное признание Баку и Ереваном их территориальной целостности.

"Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности [Армении и Азербайджана]", - заявил он по прибытии на саммит глав государств и правительств Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

"Я не намерен комментировать решение Алиева не приезжать в Гранаду здесь на людях, я все выскажу ему лично, что я об этом думаю", - добавил Мишель.

Посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном направлено на защиту интересов Евросоюза и продвижение евроценностей на Кавказе, заявил глава Евросовета.

"Пока мы не начали это посредничество, мы не были особенно активны на Кавказе. Эти посреднические усилия Евросоюза означают, что мы защищаем наши интересы, мы продвигаем наши ценности в этом регионе", - сказал Мишель.