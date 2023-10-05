Лукашенко заявил, что Белоруссии и Киргизии следует усиливать региональное сотрудничество

Президент также отметил хорошие взаимоотношения на уровне правительства между двумя странами

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Киргизия имеют немало направлений взаимодействия, но им надо усиливать региональное сотрудничество. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем парламента Киргизии Нурланбеком Шакиевым.

"У нас немало точек соприкосновения, начиная с семян сахарной свеклы, которые мы, к сожалению, не умеем так производить, как вы, и всегда закупали их у вас. И заканчивая вопросами машиностроения и вообще сотрудничеством в промышленности. <...> Есть куда расти", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. Президент подчеркнул, что Белоруссии и Киргизии нужно усиливать региональное сотрудничество, отметив опыт такого взаимодействия с Россией. "Хотелось бы, чтобы этот опыт был перенесен и на белорусско-кыргызские отношения", - сказал глава государства.

По его словам, у стран уже очень хорошие взаимоотношения на уровне президентов и правительства.

Товарооборот между Белоруссией и Киргизией в 2022 году составил $160,2 млн, по сравнению с 2021 годом рост составил почти на 65%.