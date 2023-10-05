Премьер Бангладеш поблагодарила РФ и Путина за помощь по проекту АЭС "Руппур"

Шейх Хасина напомнила, что основатель Бангладеш Шейх Муджибур Рахман хотел построить атомную станцию именно с помощью России

РУППУР /Бангладеш/, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина выразила благодарность России и ее президенту Владимиру Путину за помощь в реализации проекта "Руппур".

"Я хотела бы поблагодарить правительство Российской Федерации и выразить всем участникам проекта искреннюю благодарность. А особенно хотела бы выразить признательность лично уважаемому президенту России Владимиру Путину", - сказала она.

Премьер напомнила, что основатель Бангладеш Шейх Муджибур Рахман хотел построить атомную станцию именно с помощью России.