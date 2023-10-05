Лидер немецких правых из-за госпитализации отменил предвыборные мероприятия

По данным полиции, Тино Хрупалле потребовалась медицинская помощь прямо перед началом выступления на митинге в Ингольштадте

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, госпитализированный в среду, пропустит политические мероприятия, оставшиеся до выборов в ландтаг (земельный парламент) Баварии в воскресенье. Об этом заявил глава баварского отделения партии Штефан Прочка агентству DPA.

"По имеющейся на данный момент информации, он не сможет участвовать в мероприятиях", - сказал он.

Хрупалла с вечера 4 октября находится под наблюдением врачей. По данным полиции, политику потребовалась медицинская помощь прямо перед началом выступления на митинге в Ингольштадте (федеральная земля Бавария). Как сообщил представитель АдГ, на теле Хрупаллы был обнаружен след от укола. Следствие продолжается.

8 октября в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ с еще двумя партиями может претендовать на второе место.