Боррель надеется на встречи в Брюсселе между Арменией и Азербайджаном

По словам верховного представителя Евросоюза, ЕС осуждает "акты военной силы для разрешения конфликтов"

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что власти Армении и Азербайджана смогут встретиться в Брюсселе и обсудить предотвращение развития конфликта в регионе.

Как заявил глава дипломатии ЕС по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде, "жаль, что здесь нет Азербайджана, жаль, что Турции, главной страны, которая поддерживает Азербайджан, тоже нет". "Поэтому мы не сможем говорить здесь о чем-то столь серьезном, как тот факт, что более 100 тыс. человек пришлось оставить свои дома", - отметил Боррель.

По его словам, ЕС осуждает "акты военной силы для разрешения конфликтов". "Я надеюсь, что в Брюсселе могут состояться встречи между Арменией и Азербайджаном, особенно для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта и политически стабилизировать Армению", - заключил Боррель.

В Испании на полях саммита ЕПС должна была состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана. Как заявлял высокопоставленный представитель ЕС, имела место попытка организовать переговоры в формате "два плюс три" с участием Парижа, Берлина и Брюсселя.

Ранее азербайджанское информационное агентство АПА сообщило, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать во встрече в Гранаде. Как сообщал затем официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, президент Турции Тайип Эрдоган не примет участия во встрече по Армении, запланированной на 5 октября в Гранаде.