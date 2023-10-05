СМИ: оппозиция Болгарии предложила выразить недоверие правительству страны

Телеканал Nova сообщил, что для успешного вотума необходимы голоса более половины членов парламента

СОФИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Болгарские оппозиционные партии в лице партии "Возрождение", "Есть такой народ" и коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" внесли в Народное собрание страны предложение о вынесении вотума недоверия правительству в связи с провалом его политики в области энергетики. Об этом сообщил телеканал Nova.

В соответствии с действующим законодательством предложение о вотуме недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три и не позднее чем через семь дней после его внесения в канцелярию парламента. Для того чтобы вотум недоверия был успешным, необходимы голоса более половины депутатов, то есть не менее 121 из 240 членов парламента. Оппозиционные партии имеют 71 голос. Таким образом, реальных шансов отправить правительство Николая Денкова, сформированное при поддержке политических объединений "Продолжаем перемены", "Демократическая Болгарии", коалиции партии "Граждане за европейское Болгарии" и Союза демократических сил, а также "Движения за права и свободы", у них нет. Однако эксперты прогнозируют жаркие дебаты в парламенте.

Предложение о вотуме недоверия правительству внесено на фоне массовых акций протеста шахтеров и энергетиков, которые уже семь дней блокируют ключевые дороги страны, в том числе автомагистраль "Фракия" в районе города Стара-Загора. Они требуют отказаться от планов постепенного закрытия угольных шахт и теплоэлектростанций.